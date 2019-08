Gesang : Chorverband fährt nach Mainz

Bernkastel/Wittlich (red) Der Kreis-Chorverband Bernkastel-Wittlich organisiert eine Fahrt zum Landes-Chorfest unter dem Motto „Rheinland-Pfalz singt!“ am Samstag, 31. August, in Mainz. Zwischen 12 und 18 Uhr werden auf allen Bühnen in der Landeshauptstadt sämtliche angemeldeten Chöre ihren Gesang präsentieren.

Um 18.15 Uhr findet ein offenes Singen statt.