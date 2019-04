später lesen Musik Chorwerke beim Abschlusskonzert Teilen

Klangprächtige Chorwerke des 17. Jahrhunderts erklingen beim Abschlusskonzert der 35. Tage der alten Chormusik am Samstag, 27. April, um 19.30 Uhr in der Pfarrkirche St. Marien in Zeltingen-Rachtig.