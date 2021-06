Kirche : Primizmesse im Kloster Springiersbach

Primizmesse im Kloster Springiersbach Ein Festtag für Springiersbach, der heute eher selten vorkommt: Christian Kossmann feierte eine Primizmesse in der Klosterkirche, die – mit Abstand – gut gefüllt war. Primiz nennt man die erste Messe eines Neupriesters in einer Kirche. Kossmann, der aus Mendig stammt, wurde vor Pfingsten im Trierer Dom zum Priester geweiht und ist zurzeit in der Pfarreiengemeinschaft Zeller Hamm tätig. Pater Matthias vom Konvent der Karmeliten begrüßte ihn herzlich. Auch der Neupriester freute sich, diesen Gottesdienst zu feiern, und bat am Ende um das Gebet der Gemeinde für ihn. Nach der Messe gab es den begehrten Primizsegen, der jedem Teilnehmenden einzeln gespendet wurde. Auf dem Foto zu sehen: Pater Elias, Christian Kossmann, Pater Matthias, Pater Karl Foto: TV/Sabina Gildner