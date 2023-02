Engagement : Die besten Ideen kommen ihr nachts: Christiane Heiden und ihr großes Engagement für die Landfrauen

Brauneberg Christiane Heiden aus Brauneberg engagiert sich seit 55 Jahren in verschiedenen Ehrenämtern, unter anderem bei den Landfrauen und bei den Hauswirtschaftsmeisterinnen. Dem Land ist das eine Verdienstmedaille und dem Kreis einen „Stillen Star“ wert.

Sie weiß wie es geht, das Ehrenamt. Seit sie fünfzehn Jahre alt ist, engagiert sich Christiane Heiden für andere. Angefangen hat es in ihrem Heimatort Lieser, dort war sie in einer Turngruppe. Für die Kinder von fünf bis neun Jahren wurde jemand gesucht, der mit ihnen turnt. Christiane Heiden und eine Freundin haben übernommen. Im Musikverein Lieser spielt sie und hat ausgebildet, bei der Mundartweinprobe und der Kellerwanderung in Brauneberg ist sie dabei und im Orgel-Förderkreis Schriftführerin. Dazu kommen einige Ämter bei den Landfrauen.

Christiane Heiden organisiert Busreisen für die Landfrauen

Reiseziele kommen ihr dann beispielsweise in den Sinn. „Ihre Busreisen sind immer ausgebucht und sehr beliebt“, erklärt Jutta Merrem, erste Vorsitzende der Landfrauen, und erklärt auch warum: „Leute, die nie alleine verreisen würden, sind bei uns mit dabei, weil sie sich gut aufgehoben fühlen und integriert werden.“ Christiane Heiden sagt weiter: „Ich versuche, das Programm abwechslungsreich zu gestalten. Neben den Wahrzeichen, die man in einer Region besucht haben muss, sind wir auch immer in größeren Familienbetrieben. „Als wir beispielsweise in Nordfriesland waren, haben wir den größten Safaripark Europas in Hodenhagen besucht, die Elbphilharmonie, ein Wasserschloss und waren in einem größeren Familienbetrieb, der Strandkörbe herstellt. Da ist von den Strukturen her immer ein Wiedererkennungswert und es ist regional“, so Christiane Heiden.