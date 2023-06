Christliche Worte aus dem Netz Von der Mosel in die ganze Welt: Team um Pastor Bruno Comes betreibt eigenen Youtube-Kanal

Osann-Monzel/Bernkastel-Kues/Wittlich · Christliche Botschaften auf Youtube – was aus der Not heraus während der Corona-Pandemie entstand, hat nun eine kleine Fangemeinde: der Kanal CO-MESsage von und mit Pfarrer Bruno Comes und seinem Team.

09.06.2023, 14:39 Uhr

Das Team um Pastor Bruno Comes (Zweiter von links), das den Youtube-Kanal CO-MESsage mit Kurzfilmen zu christlichen Botschaften betreibt (von links): Hermann Haller, Klaus Scholz, Marion Simon und Daniela Werland. Foto: Petra Willems Foto: TV/Petra Willems

Dezember 2020, die Corona-Pandemie hat die Gesellschaft und das soziale Miteinander in Deutschland lahm gelegt. Verwandtenbesuche zu Weihnachten sind nicht oder nur in einer begrenzten Personenzahl erlaubt. Für Veranstaltungen wie Gottesdienste gelten strenge Regeln und Beschränkungen.