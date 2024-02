Der nächste Schritt Warum der Bau des Cityhotels in Wittlich auf sich warten lässt

Schon seit 2018 plant ein Investor den Bau eines Cityhotels samt Supermarkt am Kurfürstenplatz im Zentrum von Wittlich. Viele Jahre wurde diskutiert und musste die Planung von der Tiefgarageneinfahrt bis zur Gebäudehöhe mehrfach überarbeitet werden. Grund dafür war, dass die Interessen des Investors, des Denkmalschutzes und der Anwohner gegeneinander abgewogen und in Einklang gebracht werden mussten. Doch schließlich konnte der Stadtrat von den Plänen für das Vier-Sterne-Hotel mit rund 100 Zimmern überzeugt werden. Seit Juni 2023 steht nun der Bebauungsplan für ein „Cityhotel mit Lebensmittelmarkt“ in Wittlich.