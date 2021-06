Schule : Clara-Viebig-Realschule plus begrüßt neue Schulleiterin

Clara-Viebig-Realschule begrüßt neue Schulleiterin Foto: TV/Thomas Neukirch

Wittlich (red) Die Schulgemeinschaft der Clara-Viebig-Realschule plus begrüßte Sonja Caspari-Rörich als neue Schulleiterin in ihrer Mitte. Zuvor war sie viele Jahre Lehrerin und Konrektorin an der Freiherr-vom-Stein-Realschule plus in Bernkastel-Kues.

Somit ist sie bestens mit Schulleitungsaufgaben vertraut und kann auf einen großen Erfahrungsschatz zurückgreifen. Sie freue sich sehr auf die vor ihr liegenden Aufgaben und die Zusammenarbeit, sagte Caspari-Rörich in ihren Grußworten an das Kollegium. Die Mitglieder des Personalrates wünschten ihr einen guten Start und überreichten ihr eine Schultüte, die zu jedem erfolgreichen Schulstart dazugehört.