Konzert : Schüler laden zum Weihnachtskonzert

Weihnachtskonzert Clara-Viebig-Realschule Wittlich. Foto: TV/Clara-Viebig-Realschule Wittlich

Wittlich (red) Die Schüler der Clara-Viebig-Realschule plus Wittlich laden für Mittwoch, 18. Dezember, ab 18 Uhr zum Weihnachtskonzert in die St.-Markus-Kirche in Wittlich ein. Präsentiert wird ein buntes Programm aus weihnachtlichen Liedern und einer Aufführung der Weihnachtsgeschichte.

Der Eintritt ist frei.