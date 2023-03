Meinung Es muss eine Einigung geben

Es bleibt ja auch nichts anderes übrig, denn die Entscheidungen der Verwaltung stehen offenbar wie in Stein gemeißelt. Um es ganz klar zu sagen: Im Sinne der Allgemeinheit muss es auch zu einer Einigung kommen. Die Vereine sind viel zu wichtig, als dass man auf sie verzichten könnte. Und wenn jemand mit einem anderen nicht kann oder will, muss er die Faust in der Tasche ballen. Gerade für Kinder und Jugendliche muss es die Möglichkeit geben sich im Wasser und anderen Sportstätten auszutoben. Es sind die Erwachsenen, die maßgeblich darüber bestimmen. Sie sollten es zum Wohl ihrer Schützlinge tun.