Made in Bernkastel-Wittlich Weit mehr als Maschinen für den Weinbau: Was die Firma Clemens Technologies aus Wittlich macht

In die Zukunft hat die Firma Clemens kräftig investiert. Im Jahr 2021 wurden rund zehn Millionen Euro in einen Neubau auf 6000 Quadratmetern in Wittlich-Wengerohr angelegt. Die Produktion ist bereits dorthin gezogen. Die Verwaltung, Montage und Lager befinden sich noch in der Rudolf-Diesel-Straße in der Stadtmitte. Sie sollen in einem separaten Bauabschnitt folgen.