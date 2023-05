Comedy Appelt teilt aus in Morbach: Ein „Staats-Trainer“ ohne moralische Grenzen

Liebhaber des deftigen Humors sind in der Mor­bacher Baldenau­halle auf ihre Kosten gekommen. Dort gastierte vor 170 Zuschauern der Kabarettist Ingo Appelt mit seinem Programm „Der Staats-Trainer“. Den schockte auch die relativ geringe Zuschauerzahl nicht. „Ich bin applaus­technisch unter­vögelt, ich nehme alles mit“, sagt er in der ihm eigenen Wortwahl, die sich durch das ganze Programm zieht, mit Rückblick auf die auftritts­lose Corona-Zeit. Und dann spricht der Berliner, der bereits beim Shopping im Morbacher Supermarkt vor dem Auftritt auf sein während der Pandemie­zeit angefuttertes Übergewicht angesprochen wurde, über alle Themen, über die man angeblich nicht sprechen darf, – wie den Song „Layla“. Er arbeitet die Corona-Pandemie auf, indem er fragt, was man wohl mit den übrig gebliebenen Masken anstellen kann: Still­einlagen für Mütter? Slip­einlagen für Männer? In diesem Stil rast Schnellsprecher Ingo Appelt durch sein zweistündiges Programm, bei dem manch neuer Gag schon zündet, während die Zuschauer noch über den vorherigen lachen. Gendern („Ich bin ein Mann und gehöre zur Spezies der Schwanz­träger*innen), elfjährige Kinder, die von ihren Eltern während des Home­schoolings an der Kinderklappe abgegeben werden („Wir haben noch mal nachgedacht“), der Auftritts­ort Morbach („Wem es hier gefällt, dem gefällt es überall“), das neue englische Königspaar („Prinz Segel­ohren und sein Pferd“): Grenzen kennt Appelt keine.