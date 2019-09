Kultur : Goldene Eier aus dem Thermomix

Carmela de Feo bindet als La Signora mit ihrem Programm „Die Schablone, in der ich wohne“ bei den Eifel-Kulturtagen in Arenrath ihr Publikum mit ein und bringt das mit 150 Zuschauern ausverkaufte Bürgerhaus zum Lachen. Foto: Holger Teusch. Foto: Holger Teusch

Arenrath Carmela de Feo bringt als La Signora die Gäste in Arenrath mit ihrem Programm „Die Schablone, in der ich wohne“ zum Schunkeln, Klatschen und zum Lachen.

Wer in eine Comedy-Show geht, sollte auch über sich selbst lachen, zumindest schmunzeln können. Das gilt allgemein. „Wenn man vorne sitzt und unverhoffte Fragen kommen, dann denkt man schon, hoffentlich zeigt der Finger jetzt nicht auf einen selber“, gesteht Rudi Jung aus Arenrath. „Wenn man in den ersten drei Reihen sitzt, muss man bei Comedy damit rechnen, dass man dran kommt“, weiß seine Ehefrau Gabi. Aber bei La Signora, bürgerlich Carmela de Feo und Tochter italienischer Arbeitsmigranten aus Oberhausen, ganz besonders. Der frechen Ruhrpott-Schnautze gepaart mit italienischem Temperament ist nichts heilig. Auch nicht die vermeintlich von ihren Ehefrauen so sorgfältig ausgesuchte Garderobe lang verheirateter Männer: „ C&A ist nicht das A und O einer intakten Ehe“, so La Signoras Tipp. Auch als 46 Jahren eingefleischter Single muss sie es wissen. Nennt man sie doch auch den Durchlauferhitzer der Liebe.