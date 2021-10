Comedy : Feiner Humor im Manderscheider Kurhaus

Manderscheid Roland Grundheber, vielen als Karikaturist bekannt, war mit seinem Bühnenprogramm in Manderscheid zu Gast. 70 Besuchern gefiel seine Vorstellung.

Er setzt sich also auf die Bank, neben der auch ein Mülleimer steht, und erklärt, dass er es gar nicht nötig habe, als Rentner Müll zu sammeln. Denn er sei Unternehmer, weil er aufgehört habe sich über einen verdreckten Platz um einen Mülleimer aufzuregen. Stattdessen würde er das Ganze als „Wertanlage“ sehen. „Ein knallharter Geschäftsmann bin ich geworden“, betont Grundheber. Dazu kam es, weil er Pfandflaschen gesammelt hat. Ihm haben drei Parks gehört, aber es habe ihn jemand beim Finanzamt angeschwärzt, und so sollte er sein Einkommen nachweisen. „Mit Unterstützung anderer bin ich dann mit den Säcken voller Flaschen dorthin, was die dort überhaupt nicht gut oder lustig fanden. Schließlich haben sie einen Psychologen dazu gerufen und jetzt habe ich sogar einen Begleiter auf Staatskosten. Finde ich gut, dass der Staat einem so unter die Arme greift.“

Als er in einer Tageszeitung, die bereits vier Wochen alt ist, liest, dass man Ötzi wieder auftauen will, ist er entsetzt. „Was will man dem Mann denn noch alles antun, 5300 Jahre im Eis gelegen und kalte Füße gehabt, mit der Hacke die Hüfte gebrochen und jetzt auch noch auftauen.“ Zum Thema Hoffnung ist ihm ein Piratenfilm eingefallen, den er in seiner Jugend gesehen hat. Dort hat eine Möwe am Horizont Mut gegeben. Als er in Italien unterwegs war und dringend einen Campingplatz gebraucht habe, sei ein Wohnwagen mit niederländischen Kennzeichen für ihn ein solcher Hoffnungsschimmer gewesen.