Bernkastel-Wittlich (red) Dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich sind nach Angaben der Verwaltung am Montag, 28. September, drei neue Covid-19-Fälle gemeldet worden.

Die Zahl der bislang bestätigten Infektionen mit dem neuartigen Coronavirus wachse damit auf 258 an. Aus der häuslichen Isolierung sei hingegen niemand entlassen worden, so dass die Zahl der Genesenen bei 235 stagniert. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sind aktuell 21 Menschen aus dem Kreisgebiet offiziell an Covid-19 erkrankt. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit ein Covid-19-Patient versorgt.