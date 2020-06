Pandemie : Ein neuer Covid-19-Fall im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Am Montagabend, 1. Juni, meldete die Pressestelle des Landkreises Bernkastel-Wittlich einen neuen Covid-19-Fall.

Am Montagabend, 1. Juni, meldete die Pressestelle des Landkreises Bernkastel-Wittlich einen neuen Covid-19-Fall. Am Samstag und Sonntag waren keine Neuinfektionen gemeldet worden. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen wächst damit auf 161 an, wie Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung, mitteilte. Aus der häuslichen Isolierung konnte niemand entlassen werden, sodass die Zahl der Genesenen nach wie vor 145 beträgt. Unter Berücksichtigung der Genesenen sowie der beiden bisherigen Todesfälle sind aktuell 14 Personen erkrankt. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich wird derzeit kein Patient aus dem Kreis versorgt, der mit dem neuartigen Corona-Virus infiziert ist.