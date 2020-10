Corona : Nach Corona-Alarm im Bernkastel-Kueser Krankenhaus: Betrieb läuft weiter

Wittlich/Bernkastel-Kues Am Standort Bernkastel-Kues des Verbundkrankenhauses Wittlich/Bernkastel wurden am Donnerstag zwei Covid-19-Fälle registriert. Die Krankenhausleitung hat nun Maßnahmen getroffen

Wie die Krankenhausleitung des Verbundkrankenhauses in Wittlich mitteilt, werden aktuell insgesamt werden an beiden Standorten des Verbundkrankenhauses in Bernkastel-Kues und Wittlich neun Covid-Patienten auf den eigens dafür eingerichteten Covid-Isolierstationen behandelt. In der Intensivstation werden zurzeit keine Covid-Patienten behandelt.