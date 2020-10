Corona : Corona-Alarmstufe Rot im Landkreis Bernkastel-Wittlich

Wittlich Die Zahl der Infizierten hat sich über das Wochenende stark erhöht. Es wurden 25 neue 9-Fälle gezählt. Das liege aber auch am verzögerten Rücklauf von Ergebnissen.

Am Sonntag, 18.10.2020, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich 25 neue Corona-Fälle bekannt. Der deutliche Anstieg an einem Tag ist insbesondere dem leicht verzögerten Rücklauf von Laborergebnissen zweier Testtage geschuldet. Die Zahl der bislang bestätigen Infektionen wächst damit auf 363 an. Das teilt die Kreisverwaltung mit.