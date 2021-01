Pandemie : Corona-Ausbruch in Wittlicher JVA eingedämmt

Corona-Ausbruch in Wittlicher JVA eingedämmt

Bernkastel-Wittlich Covid-19 macht auch vor den Gefängnismauern der JVA Wittlich nicht Halt.

Das Infektionsgeschehen in Einrichtungen beschränkt sich im Landkreis Bernkastel-Wittlich nach Auskunft der Kreisverwaltung derzeit auf relativ wenige Fälle in einem Altenheim in Traben-Trarbach. Zudem trat vergangene Woche „innerhalb der JVA Wittlich ein Infektionsgeschehen auf, wonach drei Mitarbeiter und ein Inhaftierter positiv getestet wurden“, erklärt die Kreisverwaltung. Corona hinter Gittern? Der TV hat Jörn Patzak, Leiter der JVA Wittlich, um einen aktuellen Lagebericht aus der Justizvollzugsanstalt gebeten.