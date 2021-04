Corona : Bernkastel-Kues bietet kostenlose Tests an

Am Gestade am Moselufer ist ab Freitag, 9 Uhr, die Teststation geöffnet. Foto: Stadt Bernkastel-Kues Foto: TV/Stadt Bernkastel-Kues

Bernkastel-Kues Um trotz Corona das Einkaufen zu erleichtern, richten ein Apotheker, der Werbekreis und die Verwaltung gemeinsam eine Teststation ein.

So einfach soll der Einkaufsbummel in Bernkastel-Kues werden: In der ab Freitag, 9. April eingerichteten Teststation können sich Besucher kostenlos testen lassen. Sie müssen nicht auf das Ergebnis warten, sondern erhalten mit der „Imnu-App“ (siehe Info), die sie sich auf ihr Smartphone laden können, einen QR-Code. Menschen, die kein Smartphone haben, erhalten einen Ausdruck des QR-Codes.

Damit können sie sofort ohne Zutrittsbeschränkungen in die Stadt gehen. Wer dann ein Geschäft oder Restaurant besuchen will, zeigt seinen QR-Code entweder auf dem Smartphone oder in Form des mitgegebenen Ausdrucks vor. Dieser wird im Geschäft oder Restaurant gescannt und das inzwischen vorliegende Testergebnis, das durch die App übermittelt wird, gewährt den Zutritt - oder aber warnt im Falle eines positiven Tests vor dem Zutritt. In diesem Fall wird auch das Gesundheitsamt kontaktiert.

Info Die Imnu-App Die Imnu-App ersetzt die Besucherlisten, die bisher in Gaststätten wegen der Kontaktnachverfolgung geführt werden mussten. Zunächst erhält jeder teilnehmende Betrieb ein oder mehrere Tablets, auf denen Imnu vorinstalliert ist. Nun können sich die Besucher auf den Tablets einmalig für Imnu registrieren. Dann erhalten sie einen QR-Code, mit dem sie sich bei allen teilnehmenden Betrieben ein- und auschecken können. Den QR-Code können Besucher auf ihrem Handy speichern oder ausdrucken. Die Besucherdaten werden doppelt verschlüsselt. Die QR-Codes enthalten lediglich einen Schlüssel zu den jeweiligen Nutzerdaten.

Die Teststation wird gemeinsam vom Werbekreis, der Stadt und der Apotheke vor Ort betrieben. Wie Bianca Waters von der Stadt erklärt, werden die kostenfreien Tests, die einmal wöchentlich jedem Bundesbürger gewährt werden, über die Apotheke und die Kassenärztliche Vereinigung abgerechnet.

Die Stadt Bernkastel-Kues ist im vergangenen Corona-Sommer eine sehr gut besuchte Stadt gewesen und zählte zu den am häufigsten besuchten Städten in der Region. „Das vergangene Jahr hat eigentlich gezeigt, dass es funktionieren kann. Mit Abstand und einer extra entwickelten Hygienekampagne für die Stadt, hatten wir viel Betrieb, aber so gut wie keine positiven Covid 19 -Fälle“, erklärt Stadtbürgermeister Wolfgang Port. Damit hat auch für ihn das Thema Testen eine hohe Priorität: „Unser Landkreis hat mit die niedrigste Inzidenz. Mit negativen Tests sollten wir ein sicheres Einkaufen und Genießen ermöglichen. Hier wollen wir für unsere Betriebe und unsere Besucher eine Lösung anbieten“, so Port.

Mit dem Werbekreis und der Entwicklungsagentur hat Port Partner an der Seite, die eine Teststation für die Stadt aufbauen wollen. Dabei können sie auf das Know-how eines städtischen Apothekers zurückgreifen, der sich um das Prozedere der Testungen kümmern würde. „Wir haben Akteure in der Stadt, die sich mit einbringen. Zusätzlich haben wir mit einem Startup-Unternehmen aus Trier Kontakt, das in Sachen Test-App schon ganz weit vorne ist“, ergänzt Frank Hoffmann vom Werbekreis der Stadt. Denn das Testen sei das eine und der Besuch der Gastronomie das andere. Es müsse gewährleistet sein, dass das negative Testergebnis des Kunden durch ein einfaches Einscannen mittels eines QR-Codes erkannt wird und damit das Lokal aufgesucht werden kann. „Digitale und analoge Erfassung sowohl bei der Registrierung als auch bei der Erfassung der Testergebnisse ist möglich. Wir wollen somit allen Gästegruppen den Besuch in unserer Stadt ermöglichen“, so Hoffmann. Waters ergänzt, dass damit die Zettelwirtschaft vom vergangenen Jahr, bei der Gäste in jedem Restaurant ihre Adresse zur Kontaktnachverfolgung angeben mussten, entfällt.

In Betrieben, die mit einem Tablet ausgestattet sind, muss jetzt nur noch der QR-Code vorgehalten werden. Hier wird das Testergebnis registriert und damit der Einlass gewährt. Gleichzeitig werden automatisch die Kontaktdaten verschlüsselt hinterlegt.

Der Werbekreis hat für seine Mitgliedsbetriebe bereits eingerichtete Tablets zum Stückpreis von 100 Euro besorgt, die nun nach und nach ausgegeben werden. Diese Tablets werden dann über den Werbekreis abgerechnet, der in Vorlage gegangen ist. Auch im benachbarten Zeltingen-Rachtig soll ein ähnliches Modell zeitnah eingerichtet werden. Dann könnten Besucher, die bereits in Bernkastel-Kues getestet wurden, auch dort mit dem QR-Code Geschäfte besuchen, verrät Waters, die neben ihrer Arbeit für die Entwicklungsagentur in Bernkastel-Kues auch ehrenamtliche Bürgermeisterin von Zeltingen-Rachtig ist.

Eine kleine Einschränkung bleibt jedoch vorläufig bestehen: Die Möglichkeit, sich umsonst testen zu lassen, bleibt vorerst auf EU-Bürger beschränkt, die in Deutschland gemeldet sind.