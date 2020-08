Pandemie : Von neun auf 24 Corona-Infizierte in einem Monat

Bernkastel-Wittlich Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind die offiziellen Zahlen der Patienten mit Covid-19 im Juli deutlich angestiegen. Im Vergleich zu anderen Kreisen verlief der Anstieg jedoch moderat. Eine Bilanz.

Neun Menschen aus dem Kreis Bernkastel-Wittlich waren am 1. Juli offiziell mit dem Coronavirus infiziert. Am Ende des Monats lag die Zahl bei 24. Vor allem in der VG Wittlich-Land häuften sich im letzten Monatsdrittel die Fälle der offiziell Infizierten. Die VG war seit Mitte März, dem offiziell ersten Auftreten der Pandemie im Kreis, an einem einzigen Tag coronafrei.

Die Entwicklung der Zahlen Neun Menschen waren am 1. Juli offziell im Kreis Bernkastel-Wittlich mit dem neuartigen Coronavirus infiziert, 24 waren es am 31. Juli. Vor allem in der VG Wittlich-Land, wo Mitte März auch die ersten offiziell mit dem Virus infizierten Menschen lebten, finden sich Ende Juli viele Fälle. Von den am 31. Juli 24 gemeldeten Menschen leben 14 in Wittlich-Land. Vor allem in der zweiten Monatshälfte sind hier viele Fälle aufgetreten. Ohne Corona-Fälle sind am Ende des Monats hingegen die VG Bernkastel-Kues und die Einheitsgemeinde Morbach.

Info Aktuelle Zahlen Dem Gesundheitsamt des Kreises Bernkastel-Wittlich sind am Wochenende, 1. und 2. August, keine neuen Covid-19-Fälle gemeldet worden. Die häusliche Isolierung endete hingegen am Samstag und Sonntag insgesamt für zwei Patienten. Damit sank die Zahl der aktuell Erkrankten bis zum 2. August auf 22. Im Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich werden derzeit zwei Covid-19-Patienten aus dem Kreis versorgt. Details zur Pandemie innerhalb des Kreises gibt es im Internet unter www.dashboard.bernkastel-wittlich.de

Tests bei Simon-Fleisch: Rund 600 Mitarbeiter, die bei Simon-Fleisch angestellt sind beziehungsweise für das Wittlicher Unternehmen etwa als Subunternehmer arbeiten, mussten zu Beginn des Monats auf das Coronavirus getestet werden. Die Landesregierung hatte den Massentest in Schlachtbetrieben angeordnet, nachdem bei Tönnies in Rheda-Wiedenbrück hunderte Mitarbeiter positiv getestet wurden und das Werk zeitweise geschlossen werden musste. In Wittlich wurden Werksvertragsarbeiter aus der Produktion, Fahrer, Veterinäre und Putzkräfte werden getestet. Das Ergebnis: zwei positive Tests. Ein Lockdown oder eine Masseninfektion blieb Kreis und Unternehmen damit erspart.

Mehrere Fälle in Kitas: Aus mehreren Kindertagesstätten im Kreisgebiet haben sich im Juli Kinder infiziert. Zuerst wurde ein Fall in der integrativen Kita des DRK-Sozialwerks in Bernkastel-Kues bekannt, wo ein Kind positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Es folgten Infektionen von Kindern, die die Einrichtung in Bergweiler und Neumagen-Dhron besuchen.

Auswirkungen des Ausbruchs der Pandemie in einem Trierer Reha-Zentrum: In einem Zentrum für ambulante Reha in Trier hat es mehrere bestätigte Infektionen im Juli gegeben. Größerer Auswirkungen auf den Kreis Bernkastel-Wittlich hatte das aber den offiziellen Zahlen zufolge nicht, die betroffenen Mitarbeiter und Patienten stammten hauptsächlich aus Trier, dem Kreis Trier-Saarburg, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm und Luxemburg.