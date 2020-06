Binsfeld Das neue Coronavirus hat viele Opfer – darunter auch Unternehmen. Die Veranstaltungsbranche trifft die Pandemie besonders hart. Ein Traditionsunternehmen aus dem Wittlicher Land hat diese, wie die Betreiber sagen, nun in den Ruin getrieben.

Ein Amerikaner schreibt, er sei sehr traurig. In der Kajüte habe er seine erste Freundin kennengelernt. Er bedankt sich und erklärt, die Disko werden immer in seinem Herzen bleiben: „I am very sad. I meet my first girlfriend here... I want to day Thank you for the good memories. it will always stay in my heart. ❤️“