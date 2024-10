Rechtsanwalt eingeschaltet Schwerstbehindert wegen Corona-Impfung? Familie aus dem Hunsrück verklagt Biontech

Seit dem 15. Mai 2021 ist das Leben der Familie Schuh aus Monzelfeld im Hunsrück nicht mehr das, was es mal war. Am Morgen bemerkten die drei Töchter und die Frau von Daniel Schuh, dass sich der 44-jährige Familienvater aus Monzelfeld langsamer bewegte und sprach. Ärzte stellten fest, dass er einen Schlaganfall in der linken Gehirnhälfte erlitten hatte. 13 Tage später folgte ein weiterer und weitaus intensiverer Hirnschlag. „Er saß morgens im Esszimmer und war nicht mehr ansprechbar“, erinnert sich Tochter Jennifer. Schuh wurde stationär behandelt, ist aber seitdem schwerstbehindert und ein Pflegefall.