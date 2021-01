Corona bremst Einbrecher aus : Keine gute Zeit für Langfinger in Eifel, Hunsrück und an der Mosel

Keine gute Zeit für Langfinger in Eifel, Hunsrück und an der Mosel

Region In der gesamten Region registriert die Polizei weniger Einbrüch und Unfälle. Grund könnte der Lockdown sein.

(will/woc) Die Nächte sind lang, bereits am späten Nachmittag beginnt es aktuell zu dämmern. Dann kommt sie, die beste Zeit für Einbrecher. Einer ihrer Tricks: Sie spähen Häuser aus, schauen, ob Licht in den Räumen brennt. Ist alles dunkel, klingeln sie Sturm an der Haustür und warten, ob jemand ihnen die Tür öffnet. Ist das nicht der Fall, brechen sie ein und stehlen Bargeld, Schmuck und andere Gegenstände. Doch als die Hochzeit der Einbrecher im vergangenen Herbst anbrach, ging Deutschland in den Lockdown, die Gastronomie schloss, die Menschen blieben zu Hause. So ist es auch nicht verwunderlich, dass der TV zwar noch Ende Oktober über eine Einbruchsreihe in der Eifel zwischen Bollendorf und Eckfeld berichtete, danach jedoch kaum etwas zu hören war von Dieben oder Einbrechern.