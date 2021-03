Corona : Thalfanger Bürgermeister: „Ich habe mich impfen lassen“

Thalfang Bei einer Impfaktion im Thalfanger Seniorenheim hat sich Burkhard Graul impfen lassen. Es sei die letzte von übrig gebliebenen Dosen gewesen, versichert er.

„Ich habe den Eindruck, dass Leute eine Kampagne gegen mich machen,“ sagt Burkhard Graul, Ortsbürgermeister von Thalfang. Tatsächlich gab es mehrere Hinweise darauf, dass der Chef der Hunsrückgemeinde sich vorzeitig habe impfen lassen. Das bestätigt er nun auf TV-Nachfrage. Ende Januar sei ein Impftermin im Seniorenheim in Thalfang gewesen, erklärt er. Dort habe ein mobiles Impfteam Senioren gegen Corona geimpft. Graul selbst versorge seit Beginn der Pandemie mehrere über 80-jährige Menschen, die noch alleine leben. „Das mache ich nicht als Ortsbürgermeister, sondern als Privat-Person, als Thalfanger Bürger,“ sagt Graul. Er fahre sie zu Arztterminen oder mache im Rahmen der Nachbarschaftshilfe Besorgungen für sie.

Beim Impftermin im Seniorenheim habe sich früh abgezeichnet, dass rund 30 Dosen des Biontec-Impfstoffes am Impftag übrig bleiben werden. Wegen ders Verfalldatums blieben an dem Tag nur noch sechs Stunden übrig, um den Überschuss zu verimpfen. Deshalb sei Graul gefragt worden, ob er wegen seiner ehrenamtlichen Tätigkeit Senioren der Priorisierungsgruppe 1 kenne. „Wir haben dann mit mehreren Autos Über-80-Jährige zum Seniorenheim gefahren. Die wurden dann im Auto geimpft,“ erinnert sich Graul. Ein einzige Dosis sei dann noch übrig geblieben, nachdem alle, die verfügbar waren, durchgeimpft waren. Graul versichert: „Wir haben wirklich bis zehn Minuten vor dem Ablauf der Zeit gewartet. Nach fünf Stunden 50 Minuten habe ich dann eine Dosis erhalten.“ Er sei gefragt worden, worauf er Wert lege. Graul: „Ich mache keinen Hehl daraus, dass ich geimpft wurde und ich bin mir keiner Schuld bewusst. Ich zähle selbst zur Priorisierungsgruppe 2“.

In den vergangenen Wochen wurden bundesweit mehrere Fälle bekannt, bei denen sich Bürgermeister haben impfen lassen, obwohl sie noch nicht an der Reihe waren. Im Landkreis gab es einen Fall in Kröv wo der Bürgermeister sich und seine Frau bei einem Termin im Seniorenheim mit übrig gebliebenem Impfstoff hatte impfen lassen.