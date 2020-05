Corona : Hilfe auch in unsicheren Zeiten

Hilfe auch in unsicheren Zeiten

Bernkastel-Wittlich Die fortschreitende Corona-Pandemie hat Auswirkungen auf alle Bereiche des Lebens – auch auf die Arbeit des Caritasverbandes Mosel-Eifel-Hunsrück, der vielfältige Hilfsangebote für Menschen in besonderen Lebenssituationen und Notlagen im Kreis Bernkastel-Wittlich bereithält.

„Unsere Arbeit für rat- und hilfesuchende Menschen ist momentan durch die Pandemie in vielen Bereichen nur in eingeschränkter Weise oder gar nicht möglich“, so der stellvertretende Geschäftsführer Karl Dumont. „Dennoch setzen wir alles daran, den Menschen, wo immer es möglich und vertretbar ist, notwendige Hilfe zu geben“, betont Dumont.