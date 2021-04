Coronafälle : Stadt Wittlich schließt Kita Bombogen – und kaum jemand weiß davon

Seit Montag, 26. April, ist die Kita Bombogen wegen Coronafällen geschlossen. Foto: Thorben Behring

Wittlich Wegen Coronafällen wurde die Kita Bombogen geschlossen. Ein Wittlicher Familienvater fragt: Warum wurde die Öffentlichkeit darüber nicht informiert und haben selbst Bombogener davon bloß aus der Gerüchteküche erfahren?

Gerücht oder Tatsache? In Bombogen, so berichtet ein Wittlicher Familienvater der TV-Lokalredaktion, sei seit Tagen davon die Rede, dass die Kindertagesstätte im Wittlicher Stadtteil wegen mehrerer Coronafällen komplett geschlossen worden sei. Doch keiner weiß etwas Genaues.

„Wir haben nur durch Zufall von dieser Schließung gehört, da unsere Kinder in eine andere Kita gehen“, sagt der Wittlicher, der sich wundert, warum die Stadt Wittlich als Träger der Einrichtung die Öffentlichkeit nicht über die Coronainfektionen und die Schließung der Einrichtung informiert hat – womit er durchaus recht hat: Weder auf der Internetseite der Kita Bombogen noch auf der Homepage der Stadt Wittlich oder an anderer Stelle findet sich eine öffentliche Bekanntmachung der coronabedingten Schließung der Kindertagesstätte in Bombogen. Eine Pressemitteilung gab es von den Verwaltungen dazu auch nicht und was ebenfalls überrascht: Die Stadt als Träger oder das Gesundheitsamt der Kreisverwaltung ließen auch den Ortsvorsteher von Bombogen über die Kitaschließung uninformiert.

Extra Impfquote bei den Hausärzten Die Impfquote der niedergelassenen Ärzte im Landkreis: Mit Stand Dienstag, 27. April, haben die niedergelassenen Ärzte im Landkreis Bernkastel-Wittlich 5457 Menschen gegen Sars-Cov2 geimpft. Das teilte die Kassenärztliche Vereinigung (KV) auf TV-Anfrage mit. Laut KV entspricht das einer Impfquote von 4,85 Prozent. Im landesweiten Vergleich liegt der Kreis damit über dem Durchschnitt, der bei einer Impfquote von 4,15 Prozent liegt. Der benachbarte Vulkaneifelkreis ist mit einer Impfquote von 5,36 Prozent (3250 Impfungen) unter den Top Fünf im Land. Spitzenreiter ist der Kreis Altenkirchen im Westerwald, in dem allein die Hausärzte auf eine Impfquote von 6,04 Prozent kommen. Landesweit wurden laut Angaben der KV bereits mehr als 150 000 Menschen von niedergelassenen Ärzten geimpft. Die Impfungen in den Hausarzt-Praxen werden in Rheinland-Pfalz seit dem 6. April angeboten. In der ersten Woche wurden laut der Kassenärztlichen Vereinigung rund 45 000 Menschen in knapp über 1000 Praxen auf diese Weise geimpft.

Für solch eine „dünne“ Informationspolitik zu Infektionsherden im Wittlicher Stadtgebiet hat der Familienvater, der sich deshalb mit der TV-Redaktion in Verbindung setzte, überhaupt kein Verständnis: „Es würde doch Sinn machen, da zu informieren. Da die Kinder kitaübergreifend nachmittags miteinander spielen, wäre es für die Eltern gut zu wissen, wie es in den anderen Kitas der Stadt aussieht. Dann kann man im Privaten Überlegungen dazu anstellen, ob man gegebenenfalls gefährdet ist, sich mit dem neuen Coronavirus zu infizieren – auch wenn man nicht in die Kategorie der direkten Kontaktnachverfolgung fällt.“ Er könne sich deshalb nicht erklären, warum die Stadt als Träger der Kita darauf verzichtet habe, zur Eindämmung des Infektionsgeschehens die Bevölkerung über die Coronafälle in der Kita sowie deren Schließung zu informieren. Er wünscht sich, dass sich das ändert und „Kitas und Schulen, die gerade von coronabedingten Schließungen betroffen sind, benannt werden“. Der Wittlicher Familienvater hat also so seine Probleme mit der in dieser Angelegenheit gewählten Kommunikationsstrategie der Stadtverwaltung.

Schließung Auf Anfrage unserer Zeitung bestätigt die Verwaltung, dass die Kita Bombogen, in der 46 Kinder betreut werden und zehn Mitarbeiter beschäftigt sind, am Montag, 26. April, wegen zwei Coronafällen geschlossen wurde. „Auf Grund der geringen Größe und der engen Räumlichkeiten hat das Gesundheitsamt für 41 Kinder und acht Mitarbeiter Quarantäne angeordnet. Die verbliebenen fünf Kinder können im häuslichen Umfeld betreut werden und zwei Kolleginnen arbeiten mobil im Homeoffice. Daher wurde die Kita aus organisatorischen Gründen geschlossen. Am 4. Mai finden nochmals Testungen statt. Über das weitere Vorgehen wird nach Vorliegen der Ergebnisse entschieden.“ Wie eine TV Recherche ergeben hat, ist auch der evangelische Kindergarten im Vitelliuspark von Infektionen betroffen und läuft mit nur einer von fünf Gruppen mehr oder weniger im Notbetrieb. Das Gesundheitsamt hält die Teilöffnung jedoch für angebracht.