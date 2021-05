Coronafall : Öffnung der Post in der Wittlicher Schlossstraße wird verschoben

Foto: TV/Christian Moeris

Wittlich Die wegen eines Coronafalls geschlossene Postfiliale in der Schloßstraße in Wittlich soll wegen Personalausfällen erst am Dienstag, 11. Mai, wieder öffnen.

(cmo) Die Deutsche Post mit Postbankfiliale in Wittlich in der Schlossstraße ist seit Montag, 3. Mai, wegen eines Coronafalls geschlossen (unsere Zeitung berichtete). Eigentlich, so hatte es die Post jedenfalls angekündigt, sollte die Filiale am Freitag, 7. Mai, wieder öffnen. Doch daraus wurde nichts, wie die Pressestelle der Postbank am Freitagmorgen mitteilte. Die Filiale in der Schlossstraße werde erst am Dienstag, 11. Mai, wieder den regulären den Schalterbetrieb aufnehmen, so die Pressestelle. „Aufgrund der quarantänebedingten Personalausfälle ist eine frühere Öffnung leider nicht möglich. In Zusammenarbeit mit der Deutschen Post werden wir jedoch sicherstellen, dass die Sendungen in der Postfachanlage und die in die Filiale gebrachten sogenannten ‚benachrichtigten Sendungen’ (das sind Sendungen, die nicht zugestellt werden konnten, weil der Empfänger nicht zu Hause war) zu ihren Empfängern gelangen können.“

Aushilfen und Alternativen: Wohin mit Briefen, Paketen, Überweisung und wo kann man Geld einzahlen?

Sendungen, die zum Zeitpunkt der Schließung in der Filiale zur Abholung bereit lagen, würden nach der Sonderreinigung von der Deutschen Post abgeholt und erneut zugestellt. Sendungen, die seit der Schließung nicht zustellbar seien, lege die Post in einer benachbarten Partnerfilialen zur Abholung bereit. Die Empfänger fänden auf ihrer Benachrichtigungskarte die notwendigen Informationen.

Der Selbstbedienungsbereich der Filiale (Geldautomaten, Kontoauszugsdrucker) ist weiterhin ungehindert zugänglich. Die Versorgung mit Bargeld sei dadurch gesichert. Die Postfachanlage werde, nachdem die Sonderreinigung durchgeführt sei, ebenfalls wieder zugänglich sein.

Aber wo sollen Kunden bis Freitag nun ihre Pakete abgeben oder ihre Finanzgeschäfte abwickeln?

Wer Briefe, Pakete oder Retouren abgeben möchte, der kann das in der Druckerei Print Point von Harald Lames in der Feldstraße 21 am Lieserufer erledigen. Er kümmert sich um alles „außer Express“. Gleichen Service bietet die Postfiliale im Real-Markt in der Justus-von-Liebig-Straße.