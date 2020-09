Ehrenamt : Die Wittlicher Brücke hat Probleme, den Senioren zu helfen

Wittlich Viele Senioren können Alltagsaufgaben nicht mehr ohne fremde Hilfe bewältigen. Die Wittlicher Brücke will helfen. Durch das Coronavirus ist das aktuell nicht mehr möglich. Für Senioren ist das problematisch.

Wer Hilfe braucht bei kleineren handwerklichen Problemen oder für einen Fahrdienst, kann sich zunächst an einen der acht Koordinatoren wenden, diese vermitteln dann Helfer. Neben den Standardaufgaben wie die Fahrt zum Arzt oder Supermarkt – solche Dienste machen den Großteil der Hilfeleistungen aus –, gibt es immer wieder auch besondere Leistungen. Bei einer fast blinden Dame seien Helfer wöchentlich zum Vorlesen zu Besuch gewesen, erzählt Schmitt-Kölzer. 2015 wurde die Wittlicher Brücke von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich im Rahmen des Projekts „Zuhause alt werden“ als herausragendes Projekt ausgezeichnet. Außerdem arbeitet die Initiative eng mit der Wittlicher Stadtverwaltung zusammen, so können auch die Vorstandssitzungen und die wöchentlichen öffentlichen Sprechstunden im Rathaus stattfinden.

Für die Senioren wird das natürlich zum Problem. Zum einen natürlich auf körperlicher Ebene, auch eigentlich notwendige Arzttermine müssten verschoben werden, so Schmitt-Kölzer. Aber auch auf sozialer Ebene kommt es zu erheblichen Einschränkungen. Vereinsamung sei ein großes Thema, sagt Schmitt-Kölzer. Er erzählt von zwei älteren Damen, diese seien jede Woche per Fahrdienst zu einem Altenheim gebracht worden, wo eine Freundin von ihnen lebt. Für alle drei sei der Wegfall dieser wöchentlichen Treffen ein großer Einschnitt. Dazu fehlen dann noch die sozialen Kontakte mit den Helfern. Immerhin: Die Apotheken böten Lieferdienste an, und fürs Einkaufen hätten sich in der Coronazeit Initiativen von hauptsächlich jungen, hilfsbereiten Menschen gegründet, erzählt Schmitt-Kölzer. Mit der Initiative „Wittlich-Land und Stadt hilft sich“ habe man auch zusammengearbeitet und Kunden weitervermittelt. Die Facebookgruppe, die der Initiative zugehörig ist, hat über 2300 Mitglieder. Über eine Website oder eine Telefonnummer können sich sowohl Helfer als auch Hilfesuchende melden.