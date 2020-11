Corona : Eine Tote und 14 neue Fälle im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Erneut ist dem Gesundheitsamt der Tod einer 88-jährigen Senioren im Zusammenhang mit den neuartigen Coronavirus mitgeteilt worden. Darüber informiert Manuel Follmann von der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich.

Damit steigt die Zahl der Toten auf 13. Am Dienstag wurden dem Gesundheitsamt bis 14 Uhr insgesamt 14 Menschen bekannt, die positiv auf Sars-Cov-2 getestet wurden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 821 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises fällt von 126,2 am Vortag auf aktuell 102,2. Die häusliche Isolierung endete für 26 Menschen. Unter Berücksichtigung der Zahl der insgesamt aus der Quarantäne entlassenen Personen beläuft sich die Zahl der aktiven Covid-19-Fälle auf 305. Im Verbundkrankenhaus werden derzeit 21 Covid-19-Patienten stationär behandelt, davon ein Patient intensivmedizinisch. Weitere Infos und Karten gibt es unter www.