Corona : Schwierige Zeiten auch für werdende Eltern

Wittlich Die Einschränkungen im Zuge der Pandemie verlangen Schwangeren, Entbindenden und Wöchnerinnen viel ab.

Unverändert ist der Rund-um-die-Uhr-Einsatz von Hebammen- und Geburtshilfe-Teams, Ärzten und Pflegekräften wie in der Geburtshilfe Wittlich des St.-Elisabeth-Krankenhauses. Doch wenn sich Hochschwangere nun zur Geburt telefonisch anmelden, müssen sie mit angeben, ob sie an Covid-19 erkrankt sind oder auch nur der Verdacht besteht. Ist das der Fall, gibt es besondere Informationen zur Vorbereitung, zu Schutzvorkehrungen und Klinikabläufen. So erhalten Schwangere einen Mund-Nasenschutz und werden in einem „Isozimmer“, einem Einzelzimmer mit Bad, untergebracht. Außerdem entbinden sie in einem speziellen Kreißsaal, und für Kaiserschnitt-Geburten gibt es Vorkehrungen in Operationssälen und Patientenzimmern.