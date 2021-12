Pandemie : Corona in Kitas und Grundschulen im Kreis Bernkastel-Wittlich

Auch vor Kindertagesstätten und Schulen im Kreis Bernkastel-Wittlich macht Corona nicht Halt. Foto: dpa/Friso Gentsch

Bernkastel-Wittlich In Traben-Trarbach sind in einem Kindergarten ein Drittel der Jungen und Mädchen mit dem Virus infiziert.

Die Corona-Pandemie hat im Dezember auch in einigen Kindertagesstätten und Grundschulen für einen unruhigen Ablauf gesorgt. Denn wegen Kindern, die positiv auf das Virus getestet worden sind, mussten einige Stätten sogar den Betrieb einstellen.

Kitas: Besonders betroffen war die Kita Schatzinsel in Traben-Trarbach. Dort seien in der zweiten Dezemberwoche 26 Kinder und fünf Erzieher positiv getestet worden, sagt Stefanie Rodermund, Pressesprecherin der Kreisverwaltung. Ein Drittel der Kinder sei also betroffen gewesen, sagt Hajo Weinmann, Beigeordneter der Stadt Traben-Trarbach. Deshalb sei lediglich noch ein Notbetrieb erfolgt. Aufgrund der Weihnachtsferien hofft Weinmann, dass sich die Lage bis zum 3. Januar 2022, dem ersten Tag, an dem die Kita wieder geöffnet hat, entspannt hat. Am 3. Januar haben Eltern die Möglichkeit, ihre Kinder in Traben-Trarbach vor dem Gang in die Kita testen zu lassen. An diesem Tag wird die Teststation vor dem alten Bahnhof bereits um 6.30 Uhr öffnen.

Auch in anderen Einrichtungen hat es wegen positiv getesteter Personen Beeinträchtigungen gegeben. So bestätigt Rainer Stöckicht von der Stadt Wittlich, dass in der Kita Wittlich-Neuerburg eine Erzieherin positiv getestet worden sei und sich anschließend in Quarantäne begeben habe. Die gesamte Gruppe, in der die Erzieherin tätig gewesen sei, sei daraufhin einem PCR-Test unerzogen worden, die aber alle negativ ausgefallen seien, so dass wenige Tage später alle Kinder wieder die Kita Wittlich-Neuerburg besuchen konnten. Eine Schließung sei nicht notwendig gewesen.

In der Morbacher Kita Schulstraße war ebenfalls ein Kind positiv getestet worden. „Die Kita wurde sicherheitshalber geschlossen“, sagt Bürgermeister Andreas Hackethal. Zuvor hatte die Gemeinde Morbach als Träger der Kindergärten bereits die Einrichtung in Bischofsdhron für mehrere Tage dicht gemacht.