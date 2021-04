Corona : 18 Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich - Inzidenz am dritten Tag in Folge über 100

18 Neuinfektionen im Landkreis Bernkastel-Wittlich - Inzidenz am dritten Tag in Folge über 100

Wittlich Der Inzidenzwert ist im Landkreis Bernkastel-Wittlich leicht von 104,9 auf 106,7 gestiegen und liegt somit zum dritten Tag in Folge über 100.

Am Samstag, 17. April, wurden dem Gesundheitsamt der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich bis zum Meldezeitpunkt 11 Uhr 18 Covid-19-Fälle bekannt. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 2461 an. Dem Anstieg der Fallzahlen liegt weiterhin ein diffuses, über das Kreisgebiet verteiltes Infektionsgeschehen zugrunde. In 50 Prozent der Fälle handelt es um Kontaktpersonen von bereits positiv getesteten Personen. Die anhängige Kontaktnachverfolgung erstreckt sich in Teilen auch wieder auf eine Schule und eine Kita.