Pandemie : Corona: Kinderarzt beantwortet Fragen zur Kinderimpfung und Risiken einer Covid-19-Erkrankung

Für Kinder mit Vorerkrankungen kann eine Covid-Infektion schlimme Folgen haben. Die Stiko empfiehlt daher die Corona-Impfung, unterscheidet aber zwischen 5- bis 11-Jährigen und 12- bis 17-Jährigen. Foto: dpa/Christophe Gateau

Bernkastel-Wittlich Welche Symptome und gesundheitliche Risiken kommen auf Kinder mit einer Covid-19-Erkrankung zu? Welche Nutzen und Risiken hat eine Schutzimpfung? Dr. med. Klaus Mahler, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich, beantwortet in unserer Zeitung wichtige Fragen zur Kinderimpfung.

Nicht nur die Haus- und Kinderarztpraxen im Landkreis bieten mittlerweile die Möglichkeit, Kinder zwischen fünf und elf Jahren gegen Covid-19 impfen zu lassen. Seit vergangener Woche ist die Kinderimpfung auch im Impfzentrum des Landkreises Bernkastel-Wittlich möglich (unsere Zeitung berichtete).

Wie vielen Kinder zwischen fünf und elf Jahren leben im Landkreis?

Die Zahl der Kinder dieser Altersgruppe im Landkreis, für die eine Schutzimpfung gegen Covid-19 in Betracht kommen könnte, lässt sich nicht klären. Denn dazu liegen der Kreisverwaltung, wie die Behörde auf Anfrage unserer Zeitung mitteilt, „ keine exakten Zahlen vor“. Bekannt ist: Von den 112.700 Einwohnern des Landkreises sind 14.200 zwischen sechs und zwanzig Jahre alt. Wie groß diese Altersgruppe auch sein mag: In erster Linie dürfte die meisten Eltern und Kinder wohl auch interessieren, welche Symptome und gesundheitliche Risiken auf Kinder mit einer Covid-19-Erkrankung zukommen. Und wie sehen die Nutzen und Risiken einer Schutzimpfung aus?

Wie verläuft eine Covid-19-Erkrankung bei Kindern?

Diese Fragen beantwortet für die Leser unserer Zeitung Dr. med. Klaus Mahler, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel-Wittlich: „Kinder- und Jugendliche erfahren zumeist milde oder sogar beschwerdefreie (asymptomatische) Krankheitsverläufe“, antwortet Mahler auf die Frage, welche Symptome und Krankheitsbilder Kinder der Altersklasse 5-11 bei einer Covid-19-Erkrankung ausbilden können. „Wenn Symptome auftreten, so gehören dazu beispielsweise Fieber, Kopfschmerzen, Abgeschlagenheit, Halsschmerzen, trockener Husten, Atemnot, Verlust des Geruchs-/Geschmackssinns, Schnupfen, Erbrechen, Durchfall.“

Schwere Verläufe, so Mahler, kämen meist bei bestehenden Vorerkrankungen vor. „Wir haben in diesem Zusammenhang in unserer Wittlicher Kinderklinik seit Pandemiebeginn insgesamt sieben Kinder stationär aufgenommen – mit milden Covid-19-Symptomen. Einen kleinen Patienten mussten wir verlegen, bei einem anderen bestand der Verdacht auf PIMS (Anmerkung der Redaktion: Dabei kommt es Wochen später zu einem schweren Verlauf mit Ausschlag und hohem Fieber) im weiteren Verlauf.“ Doch alle im Verbundkrankenhaus behandelten Kinder, so Mahler, seien inzwischen wieder gesund.

„Viele Kinder und Jugendliche infizieren sich asymptomatisch“

Dr. med. Klaus Mahler, Chefarzt der Abteilung für Kinder- und Jugendmedizin am Verbundkrankenhaus Bernkastel/Wittlich. Foto: TV/Verbundkrankenhaus

„Auch die kinderärztlichen Kollegen im Saarland sprechen von nur vereinzelten schwer an COVID-19 erkrankten Fällen. Nach sorgfältiger Analyse der verfügbaren Daten – auch aus der aktuellen sogenannten vierte Infektionswelle – bestehe nach Ansicht der Ständigen Impfkommission (Stiko) derzeit für Kinder ohne Vorerkrankungen im Alter von fünf bis elf Jahren nur ein geringes Risiko für eine schwere COVID-19-Erkrankung, Hospitalisierung und Intensivbehandlung. Mahler: „Viele Kinder und Jugendliche infizieren sich asymptomatisch mit Sars-Cov-2. Wenn gesunde Kinder und Jugendliche an Covid-19 erkranken, ist der Verlauf meist mild.“ Weniger als 1 von 10.000 mit Corona infizierter Kinder ohne Vorerkrankungen werde in Deutschland wegen einer therapiebedürftigen Covid-19-Erkrankung hospitalisiert.

Die Wahrscheinlichkeit, dass ein mit dem Coronavirus infiziertes Kind einen schweren Krankheitsverlauf erleidet, liegt demnach unter 0,01 Prozent. Mahler: „Während der gesamten bisherigen Pandemie sind in Deutschland bei Kindern dieser Altersgruppe ohne Vorerkrankungen keine Covid-19-bedingten Todesfälle aufgetreten. Dagegen sind sieben Kinder mit schweren Vorerkrankungen an Covid-19 verstorben.“

Bei welchen Vorerkrankungen und in welchen Fällen wird eine Impfung von Kindern empfohlen?

„Seit August 2021 hat die Stiko beim Robert-Koch-Institut eine allgemeine Sars-CoV-2 Impfempfehlung für die Altersgruppe der 12- bis 17-Jährigen ausgesprochen.“ Da das Risiko für eine schwere Covid-19-Erkrankung bei Kindern mit Vorerkrankungen deutlich höher sei als bei Kindern ohne Vorerkrankungen, empfehle die Stiko seit Dezember 2021 unter gewissen Voraussetzungen eine Impfung für die Altersgruppe der 5- bis 11-Jährigen: „Bei Vorerkrankungen. Wenn sich im Umfeld Angehörige beziehungsweise andere Kontaktpersonen mit hohem Risiko für einen schweren Covid-19-Verlauf befinden sowie bei individuellem Impfwunsch des Kindes und seiner Eltern.“

Impfempfehlung der Stiko für Kinder mit Vorerkrankungen

Die Impfempfehlung der Stiko bezüglich Vorerkrankungen beziehe sich auf chronische Erkrankungen der Lunge, der Nieren, des Herzens, Krebserkrankungen, chronische neurologische oder neuromuskuläre Erkrankungen, angeborene Immundefekte. Eine Impfempfehlung bestehe ebenso nach nach Organ- sowie Stammzelltransplantationen. Mahler: „Wir folgen den Stiko-Empfehlungen, nach der eine individuelle Nutzen-Risiko-Abwägung bei der Impfindikation für Kinder sorgfältig zu prüfen ist.“ Sofern der Nutzen das Risiko überwiegt, empfehle die Stiko die Impfung mit zwei Impfstoffdosen des mRNA-Impfstoffs „Comirnaty“ von Biontech/Pfizer im Abstand von drei bis sechs Wochen durchzuführen (in einer altersgemäßen Dosierung und Zubereitungsform). Wie bei Erwachsenen laute auch der ärztliche Rat für Kinder, sich am Impftag und den direkten Folgetagen zu schonen – also nicht gleich wieder am Sport oder anderen körperlich stark fordernden Aktivitäten teilzunehmen.

Impfreaktionen und Risiken bei Kindern