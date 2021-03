Kostenpflichtiger Inhalt: Corona : Im Kreis Bernkastel-Wittlich will man in Sachen Corona flexibel bleiben: „Wir hangeln uns Tag für Tag durch“

Seit 14 Tagen können sich Bürger nicht nur in Wittlich, sondern auch in verschiedenen anderen Orten des Landkreises auf Sars-Cov2 testen lassen. Foto: Christian Moeris

Wittlich/Bernkastel-Kues Seit zwei Wochen werden Schnelltests in Eifel, Mosel und Hunsrück angeboten. Bernkastel-Kues will in dieser Woche eine Test-Station für Besucher der Geschäfte einrichten. In der Kreisstadt Wittlich wartet man die Entwicklung noch ab.