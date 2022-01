Corona-Pandemie : Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich überlastet – Was Infizierte und Kontaktpersonen jetzt wissen müssen

Bernkastel-Wittlich Die Infektionen durch die Omikron-Variante nehmen weiter an Fahrt auf. Gesundheitsämter können Infizierte und Kontaktpersonen schon lange nicht mehr kontaktieren. Auch im Kreis Bernkastel-Wittlich sind die Ressourcen erschöpft. Was bedeutet das aktuell für positiv Getestete und ihren Umgang?

Die Zahl der Infizierten steigt unaufhörlich. Landesweit ist die Omikron-Variante mittlerweile für die Hälfte aller Fälle verantwortlich. Die schiere Masse an Infizierten lässt Gesundheitsämter an ihre Grenzen stoßen. Bereits Ende November meldete das Gesundheitsamt Bernkastel-Wittlich: „Es sei nicht mehr möglich, die positiv Getesteten und Erkrankten zu kontaktieren. Diese Personen müssten sich von sich aus in häusliche Quarantäne begeben und selbstständig ihre Kontaktpersonen informieren.“ Leichter gesagt als getan. Denn die Anliegen, die Infizierte, positiv Getestete und Kontaktpersonen in ihrer jeweiligen Situation haben, bleiben bestehen.