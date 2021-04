Inzidenz über 100 : Ausgangssperre im Kreis Bernkastel-Wittlich – Wann Bürger zuhause sein müssen und was sonst noch gilt

04.04.2021, Sachsen-Anhalt, Wernigerode: Absperrband ist um zusammengeklappte Stühle und Tische auf einer Außengastronomiefläche eines Ausflugslokales gelegt. Im Landkreis Harz könnte in einigen Tagen wieder die Ausßengastronomie geöffnet werden. Das Wirtschaftsministeriem Sachsen-Anhalt genehmigte ein Modellprojekt während der Corona Pandemie. So können vom 9.April bis 30.April Außengastronomie und Hotelgewerbe öffnen die einen Antrag gestellt haben. Foto: Matthias Bein/dpa-Zentralbild/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Matthias Bein

Wittlich Schärfere Maßnahmen wegen hoher Inzidenzwerte: Aufgrund einer Anweisung aus Mainz verfügt der Landrat deshalb eine nächtliche Ausgangssperre im Kreis Bernkastel-Wittlich. Alle Infos zu den Maßnahmen hier.

Es war in den vergangenen Tagen absehbar: Der Inzidenzwert im Landkreis Bernkastel-Wittlich wollte nicht mehr unter die kritische Grenze von 100 fallen. Bereits am Samstag, dem dritten Tag in Folge war klar, dass am Montag demnach eine Allgemeinverfügung mit schärferen Corona-Regeln erlassen werden muss. Auch am Sonntag sank der Wert nicht: Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises lag am Sonntag bei 108,5 Fällen (Neuansteckungen je 100 000 Einwohner).