Kultur&Corona : Um anderen Menschen eine Freude zu machen - Sie singen ohne Gage für Senioren in Morbach

Morbach Eine Geschichte für’s Herz: Sonnenschein und Gute-Laune-Musik im Seniorenheim in Morbach - Janina Jungbluth und Selina Dohr singen unentgeltlich für Seniorinnen und Senioren.

Es ist ein strahlender Sonnentag mit blauem Himmel und milden Frühsommertemperaturen: Besser könnten die Bedingungen für das Mini-Konzert nicht sein, das zwei Sängerinnen aus der Region an diesem Tag im Seniorenheim Morbach geben. Selina Dohr aus Horath und Janina Jungbluth aus Gielert sind mit ihrer „Seniorensingen“-Tour schon im zweiten Jahr unterwegs. Sie singen ohne Gage, um älteren Menschen in der Corona-Pandemie eine Freude zu bereiten. Jungbluth ist nach dem kürzlich abgeschlossenen Studium in Koblenz Grundschullehrerin und konnte ihre Kollegin Selina Dohr zum Mitsingen gewinnen.

Auch für die beiden Sängerinnen ist es immer wieder ein Erlebnis, vor älteren Menschen zu singen. „Es ist toll, was man von so einem Publikum zurück bekommt,“ sagt Jungbluth – und ihre Mitsängerin ergänzt: „Es ist doch schön, gerade in dieser Zeit älteren Menschen eine Freude zu machen. Und man erhält auch etwas zurück. Es fallen ja so viele Veranstaltungen aus. So können wir den Menschen etwas zurückgeben.“ Im vergangenen Jahr haben die beiden 16 Auftritte in der Region absolviert, meistens – wegen der Corona-Regeln – im Außenbereich. Und auch in diesem Jahr gibt es wieder Termine. „Wir haben 15 Auftritte geplant“, sagt Janina Jungbluth.