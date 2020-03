Corona : Keine Party zum Kindergeburtstag

Auch wenn es schwerfällt: Geburtspartys sind derzeit untersagt. Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wittlich Bei vielen Kreisbewohnern ist noch nicht angekommen, dass nun jegliche Veranstaltungen untersagt sind – auch private. Daneben missachten einige Betriebe die verfügten Schließungen oder Hygiene-Auflagen. Kontrollen sind angelaufen.



An einem sonnigen Mittwochnachmittag – wenige Stunden zuvor war eine weitere Allgemeinverfügung der Kreisverwaltung in Kraft getreten – tummeln sich im Wittlicher Gewerbegebiet Vitelliuspark viele Kunden. In den Supermärkten herrscht reger Betrieb. Vor den Kassen stehen die Leute dicht an dicht gedrängt mit ihren Einkaufswagen in langen Warteschlangen. Und die Schlangen werden länger und länger. „Bitte halten Sie etwas Abstand! Meine Eltern, die ich versorgen muss, sind schon etwas älter“, sagt eine Frau mittleren Alters in der Warteschlange an einer Supermarktkasse zu einem älteren Paar, das ihr wohl zu dicht auf die Pelle gerückt war.

Dabei dürfte es solche Szenen zu dieser Stunde im Landkreis Bernkastel-Wittlich eigentlich schon gar nicht mehr geben. Denn am frühen Mittwochmorgen war eine weitere Allgemeinverfügung des Landkreises in Kraft getreten. Demnach ist auch die Öffnung des Einzelhandel für Lebensmittel nur unter strengen Hygieneauflagen zulässig. So haben die Geschäfte, die überhaupt noch öffnen dürfen, beispielsweise Desinfektionsmittel bereitzustellen oder auch den Zutritt zum Geschäft durch Einlasskontrollen zu regulieren. Denn Warteschlangen, in denen Menschen sich gegenseitig mit dem Coronavirus infizieren könnten, sollen vermieden werden. Doch von einer Umsetzung dieser Allgemeinverfügung und den strengen Hygieneauflagen, mit der die Ausbreitung des Coronavirus im Landkreis eingedämmt werden soll, ist am Mittwoch in einigen der Betriebe, die noch öffnen dürfen, noch nichts zu sehen.

„Der Inhalt der Allgemeinverfügung dürfte noch nicht bei jedem angekommen oder falsch interpretiert worden sein“, sagt dazu Manuel Follmann, Pressesprecher der Kreisverwaltung. Insofern gebe es noch Aufklärungs- und Nachbesserungsbedarf. So dürften auch in Lebensmittelmärkten keine Menschenansammlungen entstehen. „Zur Not müssen die Betriebe Mitarbeiter abstellen oder Sicherheitsdienste engagieren, die schauen, dass sich zeitgleich nur eine bestimmte Zahl an Menschen im Laden befindet und dass keine Warteschlangen entstehen.“

Kontrolle Wenn die Betriebe das nicht aus eigenem Antrieb angehen würden, dann werde das durch die Kreisordnungsbehörde kontrolliert und auch sanktioniert, erklärt Follmann. Denn die Öffnung bestimmter Geschäfte sei ja bloß unter Beachtung der Auflagen erlaubt. Um solche Kontrollen zur Einhaltung der Allgemeinverfügung durchzuführen, stehe man bereits mit den Ordnungsämtern der Verbandsgemeinden, der Gemeinde Morbach sowie der Stadt Wittlich im Gespräch. „Wir haben besprochen, wie uns die Ordnungsämter der Kommunen Amtshilfe leisten können. Die Kontrollen dazu, ob die Allgemeinverfügung eingehalten wird, sind schon angelaufen.“

„Denn nur wenn die Maßnahmen umgesetzt und eingehalten werden“, sagt Follmann, „können sie wirken. Wenn die Auflagen nicht greifen und wirken, wie der Landrat sagt, dann rechnet sich der ganze Aufwand nicht.“

Geschäftsinhaber, die den Hygieneauflagen nicht nachkommen oder regelwidrig öffnen, sagt Follmann, werde man nochmals auf den Inhalt der Allgemeinverfügung hinweisen und bei weiterer Missachtung bitten, den Betrieb zu schließen. Wenn dem nicht Folge geleistet werde, drohten verwaltungsrechtliche Maßnahmen bis hin zur Anwendung von Zwangsmitteln. So könne der Betrieb letztendlich von der Kreisordnungsbehörde geschlossen und versiegelt werden. Follmann: „Zuwiderhandlungen können auch als Straftat geahndet werden.“ Ob es in manchen Fällen so weit kommt, bleibt abzuwarten. Immerhin ist festzustellen, dass der Kundenansturm auf die Supermärkte am Donnerstag bereits merklich abgenommen hat. Wo sich am Mittwoch noch lange Schlangen an den Kassen bildeten, herrschte am Donnerstag größtenteils gähnende Leere. Am Eingang des Globus Baumarktes im Vitelliuspark wachten Security-Mitarbeiter. Das ansonsten zur Mittagszeit meist bis auf den letzten Platz gefüllte Baumarkt-Restaurant wurde, was den Sitzbereich betrifft, geschlossen. Speisen wurden nur zum Mitnehmen verkauft, wobei die Mitarbeiter der Sicherheitsfirma darüber wachten, dass die Abstände zwischen den Kunden an der heißen Theke nicht zu gering wurden – vorbildlich. So dürfte sich die Verwaltung die Umsetzung der Allgemeinverfügung vorstellen.

Allerdings, so Follmann, solle man nicht aus Langeweile zum Bummeln in den Supermarkt oder Baumarkt fahren, sondern nur um die notwendigsten Erledigungen zu machen. „Das sollte aber jedem klar sein.“

Veranstaltungen Wurden am Montag zunächst nur Veranstaltungen mit mehr als 75 Teilnehmern untersagt, fasste die Landesregierung am Mittwoch nochmal nach: Seitdem sind sämtliche Veranstaltungen untersagt und das im weitestmöglichen Sinne: Auch ein Kindergeburtstag, bei dem fünf Kinder eingeladen würden, erklärt Follmann, sei nun untersagt. Das gleiche gelte für alle privaten Veranstaltungen wie auch den Chorabend, das Fußballtraining sowie jegliche Zusammenkünfte der Vereine: Sie sind ebenfalls verboten. „Alles was im weitesten Sinne als Veranstaltung deklariert werden kann, ist untersagt.“