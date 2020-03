Coronavirus : Klinikalltag in Bernkastel-Kues ändert sich gravierend

Klinikalltag in Bernkastel-Kues ändert sich gravierend

Bernkastel-Kues/Berlin In den Median-Kliniken auf dem Kueser Plateau wird das Essen aufs Zimmer geliefert. Patienten beklagen mangelnde soziale Kontakte - der Konzern betont, wie wichtig es ist, jetzt die Schutzregeln einzuhalten.

Die Maßnahmen zur Eindämmung des Corona-Virus treffen auch die Reha-Kliniken auf dem Bernkastel-Kueser Plateau, wo die Richtlinien der Regierung, Kontakte weitestgehend zu vermeiden, ebenfalls eingehalten werden müssen. Eine Patientin (Name der Redaktion bekannt) beklagt sich über einschneidende Maßnahmen im Klinikalltag.

So seien viele Vergünstigungen gestrichen worden, sagt sie. Man habe nur noch eine halbe Stunde Zeit zum Essen. Zudem werde das Essen zu unterschiedlichen Zeiten ausgegeben. Vor allem die älteren Patienten litten darunter. Das Essen werde aus Sicherheitsgründen nur noch auf das Zimmer gebracht, im schlimmsten Fall müsse man dreimal täglich 90 Minuten auf dem Zimmer ausharren, bis das Essen komme. Dadurch würden soziale Kontakte noch stärker eingeschränkt.

Der Median-Konzern betreibt 120 Kliniken und Einrichtungen in 13 Bundesländern mit insgesamt 18 500 Betten und Behandlungsplätzen sowie zirka 15 000 Beschäftigte. Einer der Standorte ist auf dem Plateau in Bernkastel-Kues.

Magdalena Nitz, Pressesprecherin der Median-Kliniken in Berlin, nimmt dazu Stellung: „Oberste Priorität hat für uns der Schutz unserer Patienten und Mitarbeitenden vor einer Covid-19-Infektion. Diesem Ziel gelten all unsere Maßnahmen, mit denen wir bisher sehr erfolgreich sind.“

Noch in keiner der bundesweit rund 120 Reha-Kliniken und -Einrichtungen von Median seien bisher Patienten erkrankt. „Dabei überlegen wir gemeinsam mit unserem unternehmensinternen Hygieneboard und den zuständigen Gesundheitsämtern jeden Tag neu, wie wir die uns anvertrauten Menschen noch besser schützen und ihnen gleichzeitig die Fortführung ihrer Rehabilitation ermöglichen können“, sagt sie.

Im Detail bedeute das, dass die Speisesäle in Abstimmung mit den Hygieneexperten und Gesundheitsämtern maximal zu 50 Prozent ausgelastet sein dürfen, um das Infektionsrisiko so gering wie möglich zu halten. Nitz: „Um dies zu gewährleisten, musste die Essensausgabe – je nach Räumlichkeiten - in zwei oder mehr Schichten erfolgen. Die Tische werden mit größtmöglichen Abständen zueinander angeordnet.“