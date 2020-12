Bernkastel-Wittlich : Corona: Kommunen im Landkeis Bernkastel-Wittlich bekommen Geld

Bernkastel-Wittlich (will) Die Verbandsgemeinden im Kreis, die Einheitsgemeinde und die Stadt Wittlich bekommen Geld aus der Landeszuwendung zur Bekämpfung der Corona-Pandemie vom Land als Soforthilfe. Die Mittel leitet der Landkreis nun zum Teil weiter.

Insgesamt sollen jetzt 562 415 Euro von diesem Geld an die Verbandsgemeinden, die Einheitsgemeinde und die Stadt Wittlich ausgezahlt werden. 562 415 Euro entsprechen fünf Euro pro Kreis-Einwohner. Zunächst wird den Kommunen jeweils 20 000 Euro ausgezahlt, was in etwa einem Euro pro Einwohner entspreche, so Landrat Gregor Eibes in der zurückliegenden Sitzung des Kreistags. Das Geld soll noch dieses Jahr fließen. Der verbleibende Restbetrag wird entsprechend der jeweiligen Einwohnerzahl aufgeteilt.