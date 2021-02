Bernkastel-Wittlich : Von Spuckschutz bis Impfzentrum: Das kostet Corona

Bernkastel-Wittlich Testzentrum, Personal, Hygiene: Im Kreis Bernkastel-Wittlich sind zur Bekämpfung der Corona-Pandemie bisher rund 2,5 Millionen Euro angefallen.

Im Wesentlichen setzten sich diese Kosten wie folgt zusammen: Verwaltungsintern fielen Sachkosten wie für Schutzausrüstung, EDV und anderes in Höhe von rund 60 000 Euro an. Die Kosten für die Hygieneartikel und Schutzeinrichtungen der Schulen beliefen sich auf rund 90 000 Euro. Für den Einsatz von zusätzlichen Bussen in der Schülerbeförderung wurden mehr als 75 000 Euro aufgewendet. Im Bereich des Gesundheitsamtes und der Corona-Test-Station seien Kosten von rund 1,38 Millionen für die Bekämpfung der Pandemie angefallen, davon knapp 1,2 Millionen Euro an Personalkosten.