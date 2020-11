Pandemie : Zwei weitere Corona-Tote im Kreis Bernkastel-Wittlich

Bernkastel-Wittlich Zwei Senioren im Alter von 81 und 83 Jahren sind im Zusammenhang mit Covid-19 gestorben. Damit steigt die Zahl der Menschen im Kreis Bernkastel-Wittlich, die an oder mit dem neuartigen Coronavirus gestorben sind, auf 16. Das teilt Manuel Follmann, Pressesprecher in der Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich, mit.

Zudem seien am Freitag bis zum Meldezeitpunkt um 14 Uhr weitere acht Fälle, bei denen Menschen positiv auf Sars-Cov2 getestet wurden, bekannt geworden. Die Zahl der bislang bestätigten Fälle steigt damit auf 996 an. Die Sieben-Tage-Inzidenz des Landkreises fällt von 105,8 am Vortag auf aktuell 102,2, so Follmann weiter.