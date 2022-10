Essay : Kommt eine Renaissance des Dorfes?

Büdlich im Landkreis Bernkastel-Wittlich: ein schmuckes Dorf, das großen Erholungswert bietet. Manche Städter denken über den Umzug aufs Land nach. Foto: TV/Hans-Peter Linz

Die Corona-Krise hat manche Entwicklungen beschleunigt: Vor allem die Arbeit im Homeoffice. Ist das eine Chance für die Dörfer?

Mehr Bürger wünscht sich jede Kommune, ob Dorf oder Stadt. Mehr Bürger bedeutet mehr Steuereinnahmen und damit mehr Gestaltungsmöglichkeiten. Vor allem die Großstädte waren in den vergangenen Jahrzehnten beliebt, boten sie doch endlose Möglichkeiten – von Kultur- über Bildungs- und Sport-Angeboten bis zu vielfältigen Einkaufsmöglichkeiten und natürlich und vor allem: gut bezahlte Arbeitsplätze.

Das zieht besonders die junge Landbevölkerung in die Städte. Die rheinland-pfälzische Landesregierung warnte schon vor vielen Jahren vor dem „demografischen Wandel“, der Landflucht und der damit verbundenen Überalterung der ländlichen Bevölkerung. Das Dorf mit seinem typischen Dreiklang von Kirche, Gemeindehaus und Dorfkneipe scheint am Ende zu sein.

Aber wie ist die Lage im Jahr 2021? Wer dieser Tage durch die Trierer Fußgängerzone geht, bemerkt gleich mehrere Geschäftsleerstände. Auch in den Einkaufs­­passagen am Bahnhof und in der Fleischstraße sind etliche Shops geschlossen, was mit großen Klebefolien auf den Fenstern kaschiert wird.

Zwar ist Wohnraum in der Stadt nach wie vor begehrt und kostspielig, aber es scheint, als würde dieser Trend sich ein wenig mildern. Im Sommer dieses Jahres startete das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung an der Universität München eine groß angelegte Umfrage in Deutschland. Titel der Studie „Wie beeinflusst die Corona-Pandemie die Wohnortspräferenzen“. Eines der Ergebnisse: Knapp 13 Prozent der Befragten aus den deutschen Großstädten planen, diese innerhalb der nächsten zwölf Monate zu verlassen. Ihre Ziele: kleinere Städte und deren „Speckgürtel“, also Orte, die noch relativ nahe an einem Oberzentrum liegen.

Die Krise zeigt, dass nicht mehr in allen Branchen die Präsenz am Arbeitsplatz notwendig ist. Homeoffice spart Ressourcen, ermöglicht eine flexiblere Work-Life-Balance und schont auch die Umwelt, weil dafür kein Autoverkehr nötig ist – vorausgesetzt die Verfügbarkeit von schnellem Internet ist gewährleistet.

Das könnte eine Chance für den ländlichen Raum werden. Manche Investoren reagieren schon auf diese Entwicklung und treiben entsprechende Projekte voran.

Einige Beispiele: Zwei Investoren aus Kastellaun, Dirk und Frank Schneider, haben zum Beispiel mitten in der Corona-Krise das seit 20 Jahren leer stehende alte Krankenhaus in Traben-Trarbach gekauft. Bis zu zwölf Wohnungen sollen dort entstehen. Die außergewöhnliche und historische Immobilie soll nicht abgerissen, sondern entkernt und neu aufgebaut werden.

In der Kreisstadt Wittlich, in der seit Jahren ein Kino mangels Nachfrage gefehlt hat, baut der Eifeler Kurt Römer – ebenfalls noch während der Pandemie – einen Kinopalast mit neuen, corona­tauglichen Lüftungsanlagen.

In Bernkastel-Kues ist ein Hotelneubau auf dem Forumsplatz in der Planung. Außerdem soll dort bald eine neue Stadthalle entstehen.

Das Salmtal hat sich in den vergangenen Jahren zu einer begehrten Wohngegend entwickelt, die mit einem Bahnanschluss, einer Integrierten Gesamtschule und Einkaufsmöglichkeiten aufwarten kann. Salmtal oder auch Orte im nahen Hunsrück wie Heidenburg sind mittlerweile auch bei jungen Familien in Trier begehrt, die sich in der Stadt kein Wohnhaus leisten können.

Indes ist in Maring-Noviand ein neues, interkommunales Gewerbegebiet in der Planung. Die Kommunalpolitiker erhoffen sich davon Arbeitsplätze, Gewerbesteuereinnahmen und wollen damit junge Menschen in ihren Gemeinden halten.

Anderes Beispiel: In vielen Eifelorten, wo einst nur Häuser in Neubaugebieten gebaut wurden, entstehen inzwischen mehr und mehr Wohnungen. Eben, weil junge Menschen dorthin ziehen und diese, anders, als vielleicht noch vor Jahrzehnten, nicht gleich eine Familie gründen und ein Haus bauen wollen, sondern zunächst mal als Berufseinsteiger oder junges Paar eine kleine Wohnung suchen. In der Eifel boomt deshalb der Wohnungsbau seit Jahren – nicht nur in den Städtchen wie Bitburg, Prüm oder Daun, sondern vor allem auch entlang der Sauer, an der Grenze zu Luxemburg, wo nach wie vor viele Arbeit finden. Aber auch in den Dörfern: So wurde beispielsweise in Bettingen eine alte Hofanlage komplett umgebaut, so dass darin drei Wohnungen entstanden sind. Das Projekt wurde von der Initiative Baukultur Eifel als beispielhaft ausgezeichnet in der Kategorie „Bauen im Bestand“.

Der ländliche Raum wird unter bestimmten Voraussetzungen für immer mehr Menschen attraktiv. Dazu zählen ein guter Anschluss an ein Fernstraßensystem, schnelles Internet und für junge Familien Kitas und Grundschulen: Diese Faktoren werden immer wieder in der Politik diskutiert und die Politiker, ob Ortsbürgermeister oder Landtagsabgeordneter, lassen nicht nach, diese Faktoren zu betonen und die Rahmenbedingungen dafür einzufordern. Das tun sie, langfristig gesehen, durchaus erfolgreich, denn viele Orte haben sich weiterentwickelt und Neubaugebiete sind an der Mosel, in der Eifel und im Hunsrück begehrt – sofern sie die besagten Rahmenbedingungen erfüllen.

Wichtiges Plus für den ländlichen Raum auch: Hier gibt es einfach mehr Haus oder Wohnung fürs gleiche Geld. Und das bedeutet Platz für Kinder, Familie, Partys, Freunde, Gäste oder einfach für einen selbst. Eben deshalb ist es so wichtig, dass Städte und Dörfer, in denen die Nachfrage nach Wohnraum konstant hoch ist, nicht müde werden, Baugebiete auszuweisen, alte Bausubstanz mit Kreativität umzunutzen und im Sinne der Nahverdichtung mitten in den Stadt- und Ortszentren für zusätzlichen Wohnraum sorgen – ob dort höhere und größere Neubauten in Baulücken entstehen oder Leerstände entkernt und neu gestaltet werden. Nur, wenn Zuzugswillige ein für sie passendes Dach über dem Kopf finden, lassen sie sich auch gern in einer ländlichen Region nieder. Denn das Landleben hat auch viele Vorteile – was gerade die Corona-Pandemie gezeigt hat.

Die hat den Prozess einer beginnenden Stadtflucht lediglich beschleunigt. Hinzu kommt noch ein weiterer Aspekt: In Zeiten des Klimawandels und der Rückbesinnung auf die Natur wird der ländliche Raum ebenfalls attraktiver. Manche Menschen ziehen etwa eine naturnahe Wohngegend, in der sie vor Ort Erholung finden, CO 2 -belastenden Fernreisen vor.