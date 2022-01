Corona-Kundgebung in Wittlich

Wittlich In Wittlich haben sich am Sonntag rund 40 Menschen zu einer Kundgebung gegen die Corona-Maßnahmen getroffen.

Am Nachmittag versammelten sich die so genannten Corona-Rebellen auf dem Platz an der Lieser. Rund 40 Personen diskutierten über ein offenes Mikrofon über die Corona-Bestimmungen. Die Vorträge und die Kundgebung verliefen sachlich und friedlich, die Polizei musste nicht eingreifen.