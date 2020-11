Corona : Landrat Gregor Eibes: „Wir werden auf die Dauer sieben oder acht Impfstraßen brauchen“

Foto: dpa/Karl-Josef Hildenbrand

Wittlich Leichte Entspannung an der Corona-Front meldet Landrat Gregor Eibes für den Landkreis Bernkastel-Wittlich in der jüngsten Kreisausschusssitzung. „Wir sind aus der dunkelroten Zone heraus, sondern nur noch in ,normalrot’ unterwegs,“ erklärt Eibes in Hinblick auf die hohen Fallzahlen der vergangenen Wochen, die großenteils durch Infektionen und Sterbefälle in Pflegeheimen entstanden sind.

Bereits am 22. Oktober war der Inzidenzwert von 100 überschritten worden. Der Wert berechnet sich aus der Zahl der Erkrankten innerhalb einer Sieben-Tages-Frist. Wird ein Wert von mehr als 50 erreicht, wird die Nachverfolgung der Infektionskette für die Gesundheitsämter aufwendiger, und es wird schwieriger, das Virus einzudämmen. Mittlerweile gebe es aber keine Hotspots mehr, stattdessen sei ein „diffuses Infektionsgeschehen“ zu beobachten, das sich über den gesamten Landkreis verteile. Eibes: „Wir haben mit der Unterstützung der Bundeswehr, die die Teststation unterstützt, die Nachverfolgung im Griff.“

Die Wartezeiten für Corona-Tests seien erheblich kürzer geworden, jeder erhalte einen QR-Code für die Corona-App und könne rasch sein Ergebnis erhalten.

Was das geplante Impfzentrum betrifft, sei der ehemalige Hela-Baumarkt in Wittlich nach wie vor der Favorit, das Land habe bereits eine Kostenzusage erteilt. Zunächst soll eine Impfstraße eingerichtet werden und es sei damit zu rechnen, dass zuerst die besonders gefährdeten Menschen und die sogenannten Schlüsselgruppen, also unter anderem Ärzte, medizinisches Personal, Polizei, und weiteres Personal zuerst geimpft werden.