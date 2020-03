Corona : Landrat fordert „besonnenes und solidarisches Verhalten“

Bernkastel-Wittlich In der Corona-Epidemie meldet sich nun Landrat Gregor Eibes zu Wort und appelliert an alle Kreisbewohner, solidarisch zu handeln.

Bürgerinitiativen Stolz machen den Landrat insofern die zahlreichen Initiativen, die sich innerhalb kürzester Zeit gebildet hätten, um auf Unterstützung angewiesene Menschen mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. „Ich danke den Menschen, die in diesen Zeiten im Kleinen und Großen ihren Beitrag zur Bewältigung dieser enormen Herausforderung leisten“, erklärt der Landrat und schickt an alle Bernkastel-Wittlicher einen Wunsch hinterher: „Bleiben Sie gesund!“

Betriebe Die Bundesregierung und die Regierungschefs der Bundesländer haben am Montag, 16. März, Leitlinien zum einheitlichen Vorgehen zur weiteren Beschränkung von sozialen Kontakten im öffentlichen Bereich angesichts der Corona-Epidemie in Deutschland vereinbart. In Ausführung eines entsprechenden Erlasses des rheinland-pfälzischen Gesundheitsministeriums hat die Kreisverwaltung Bernkastel-Wittlich am Dienstag, 17. März eine Allgemeinverfügung öffentlich bekannt gemacht, die die Schließung zahlreicher Einrichtungen ab Mittwoch, 18. März, 0 Uhr beinhaltet.