Kostenpflichtiger Inhalt: Kalte Küche an der L141 : Kult-Imbiss im Lockdown - Wann macht die Sehlemer Wurstbud’ wieder auf?

Lecker Pommes rot-weiß mit Currywurst: Stilecht wird das Kultgericht in der Sehlemer Wurstbude auf Porzellan-Geschirr serviert. Derzeit ist der Imbiss geschlossen. Das soll sich aber schnell wieder ändern. Foto: TV/Christian Moeris

Sehlem Die Sehlemer Wurstbud’ ist geschlossen – zumindest vorübergehend. Betreiber Lothar Lorig sagt, warum das so ist und wann es wieder Pommes, Currywurst & Co. aus der Kultbude an der L 141 gibt.