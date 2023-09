Corona: Lüftungsanlagen in Wittlich montiert Frischer Wind weht bald in Wittlicher Kitas und Grundschulen

Wie entwickelt sich die Corona-Pandemie weiter? Das war vor zwei Jahren noch unklar. Die Impfkampagne war noch nicht abgeschlossen, neue Mutationen breiteten sich aus. Da auch in Schulen und Kitas sogenannte „Hot Spots“ auftauchten, entschloss sich die Bundesregierung dazu, Zuschüsse für den Einbau von Lüftungsanlagen in Kitas und Grundschulen zu zahlen. Das Thema wurde in den kommunalen Gremien diskutiert. Manche Verbandsgemeinden, wie etwa Bernkastel-Kues, sahen davon ab und setzten weiterhin auf das Stoßlüften.