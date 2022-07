Kommentar : Ein klassisches Dilemma

Traben-Trarbach Die Lüftungsanlagen für Kitas und Grundschulen kommen wegen der Krise verspätet. Reicht das noch?

Das Ziel: Das im Winter für nicht jeden angenehme Stoßlüften durch ein automatisches System zu ersetzen, das die Luft ausreichend intensiv erneuert. So sollte die Ausbreitung des Corona-Virus gebremst werden. Dass solche Lüftungsanlagen wirksam sind, lag damals auf der Hand, aber es gab durchaus verschiedene Meinungen darüber, ob es sinnvoll ist, solche Anlagen mit hohem Aufwand zu installieren. Galt doch auch regelmäßiges Stoßlüften laut Robert Koch Institut als effektiv und zumutbar.

Nun aber verzögert sich die Nachrüstung der Kitas und Schulen durch die äußerst angespannte Lage am Bausektor, der von Lieferengpässen durch Corona-Krise und Ukrainekrieg betroffen ist. Schlussendlich sieht es so aus, als würde die Installation der Anlagen erst im Frühjahr 2023 erfolgt sein. Bis dahin muss man dann doch auf das altbewährte Stoßlüften zurückgreifen, was angesichts der sich zusätzlich abzeichnenden Energiekrise ebenfalls problematisch wird. Das ist ein klassisches Dilemma.