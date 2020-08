Wirtschaft : Wein-Zauber statt Mosel-Wein-Nachts-Markt

Traben-Trarbach Der zehnte Mosel Wein Nachtsmarkt in Traben-Trarbacher Unterwelt fällt aus, stattdessen gibt es oberirdische Alternativangebote. Das Jubiläum wird nächstes Jahr nachgeholt.

Es war eine Entscheidung, mit der viele gerechnet haben: In der jüngsten Sitzung des Haupt- und Finanzausschusses und des Ältestenrates der Stadt Traben-Trarbach wurde vereinbart, den Mosel Wein Nachtsmarkt in diesem Jahr in seiner üblichen Form nicht stattfinden zu lassen. Die Veranstaltung in den historischen Kellern der Stadt lockt jährlich bis zu 150 000 Besucher an die Mosel. „Es ist ja schon unter normalen Umständen schwierig, die engen Keller der Traben-Trarbacher Unterwelt ausreichend zu belüften. Unter Corona-Bedingungen lässt sich das noch weniger gewährleisten,“ sagt Kirsten Haag von der Tourist-Information in Traben-Trarbach. „Deshalb verschieben wir die 10-Jahresfeier des Mosel Wein Nachtsmarktes ins elfte Jahr. Wir müssen sowohl die Touristen als auch die Bürger von Traben-Trarbach schützen,“ erklärt Stadtbürgermeister Patrice Langer. Zwar hinge es jetzt noch an der schlussendlichen Entscheidung des Stadtrates, der erst wieder am 7. September zusammentrifft. Aber bereits im vorgeschalteten Ausschuss und im Ältestenrat sei das Meinungsbild eindeutig gewesen, versichert Langer und begründet damit die frühzeitige Information der Öffentlichkeit. Sowohl den Veranstaltern als auch den Betreibern sei eine Öffnung der Keller in diesem Jahr zu riskant. Für Langer ist klar: „Der Schutz der Bevölkerung und der Touristen geht vor.“ Wissenschaftler bestätigen, dass die Ansteckungsgefahr mit dem Corona-Virus in geschlossenen Räumen bedeutend höher ist als im Außenbereich.

Zudem: Man wolle den guten Namen des Traben-Trarbacher Wein Nachtsmarktes, der im Gegensatz zu offenen Weihnachtsmärkten in den unterirdischen Kellern der Stadt angeboten wird, nicht aufs Spiel setzen. „Der Image-Schaden wäre fatal. Traben-Trarbach darf in keinem Fall zu einem neuen Corona-Hot-Spot werden,“ sagt Langer. Er ist sich sicher, dass das 10-jährige Jubiläum des Mosel-Wein-Nachts-Marktes 2021, also im elften Jahr gebührend gefeiert wird.

„Auch wenn es den Mosel-Wein-Nachts-Markt in diesem Jahr nicht geben wird, wollen wir den Gästen einen Reiseanlass bieten, zu uns nach Traben-Trarbach zu kommen, sagt Kirsten Haag. Und so wurde zwischenzeitig ein Alternativ-Programm für dieses Jahr entwickelt, den Winter-Wein-Zauber in Traben-Trarbach. Derzeit, so Haag, arbeitet ein Team mit Akteuren aus Hotellerie, Gastronomie, Weinbau und Kellerbetreibern mit Hochdruck daran, ein abwechslungsreiches und erlebnisreiches Programm zusammen zu stellen. Haag: „Wir wollen in diesem Jahr ein buntes Programm für Gäste und Bürger bieten, von der winterlichen Unterweltführung über weihnachtliche Konzerte bis zum Kabarett. Das alles bei einem guten Glas Winzer-Glühwein und das unter Einhaltung der geltenden Hygienekonzepte.“

Bislang war der Mosel-Wein-Nachtsmarkt nicht gerade eine große Einnahmequelle der Stadt. Allerdings sollte in diesem Jahr erstmals ein Eintrittsgeld erhoben werden

